غوغل تقدم عرض استحواذ بـ 5.4 مليار دولار على شركة للأمن السيبراني

تخطط شركة غوغل لشراء شركة الأمن السيبراني مانديانت Mandiant مقابل حوالي 5.4 مليار دولار كجزء من محاولة لحماية عملاء خدمات الحوسبة السحابية بشكل أفضل.

وقالت شركة محرك البحث العملاق، إنها ستدفع 23 دولاراً للسهم للشركة المتداولة في البورصة، والتي تأسست في 2004، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي حالة إتمام الصفقة، ستنضم Mandiant إلى قسم الحوسبة السحابية في غوغل، والذي لم ينم بعد إلى نفس حجم مايكروسوفت أزور أو أمازون ويب سيرفيسيز.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود، توماس كوريان، في بيان: "تواجه المنظمات في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة في مجال الأمن السيبراني، حيث يتم الآن استخدام تعقيدات وموجة متنامية من الهجمات التي كانت تُستخدم سابقاً لاستهداف الحكومات الكبرى وباتت موجهة نحو الشركات في كل صناعة".

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام.

كانت Mandiant، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 5.25 مليار دولار، تحت مظلة FireEye قبل بيع هذه العلامة التجارية. ويعود الفضل إلى FireEye في مساعدة مايكروسوفت في اكتشاف اختراق SolarWinds الذي هاجم الأنظمة الحكومية العام الماضي.