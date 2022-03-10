هل تستفيد الدول النفطية من ارتفاع أسعار الخام في تسريع تحول الطاقة؟

قال المدير التنفيذي لشركة Zest associates "زيست أسوشيتس"، جيفري باير، إن هناك فرصة أمام الدول النفطية لتسريع عملية تحول الطاقة، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات، تتميزان بريادة المنطقة في ما يتعلق بالسندات والصكوك الخضراء.

وأضاف باير على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للطاقة في لقاء مع "العربية"، أن العديد من الدول بدأت بالفعل تعاني من التضخم، معربا عن اعتقاده أن تكشف أسعار النفط المرتفعة عن مدى هشاشة أسواق الطاقة، وتعطي دليلاً على أهمية التحول إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون التي يمكن إنتاجها محلياً في الغالب.

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وأضاف: قد يصبح الأمر إذاً عبارة عن طلب محلي على الطاقة يقابله عرض محلي".

وتابع باير: "أعتقد أن أسعار النفط المرتفعة هذه المرة توفر فرصة للدول المنتجة والمصدرة للنفط، كما في الشرق الأوسط مثلاً، لتؤكد التزامها وتستثمر الإيرادات الإضافية في الخيارات المتاحة للتحول إلى الطاقة ذات الكثافة الكربونية المنخفضة، والطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وكذلك لدعم صناديق الثروة السيادية لتحسين المجالات الاجتماعية والبيئية".

ولفت إلى أن السندات الخضراء والصكوك الخضراء تنموان بسرعة كبيرة، موضحا أن الاهتمام بها يفوق بثلاث أو أربع مرات نظيرتها العادية، وهذا ما يشير إلى قوة السوق وعمقه، والفرصة الحقيقية لجمع التمويل للمشاريع الخضراء.

وذكر باير، أن هناك الكثير من الأموال التي يريد المستثمرون ضخها في المشاريع المستدامة، معتبرا أن الصكوك والسندات الخضراء "أدوات عظيمة لهذه الغاية".

وأشار إلى أن هناك طلبا ضخما على السندات الخضراء في السعودية والإمارات، كما أن هناك أيضاً فرصاً ضخمة في الكويت والبحرين وعمان، لكن السعودية والإمارات هما الرائدتان في المنطقة.