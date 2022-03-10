هكذا تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع الصناعي في أوروبا 

قال الرئيسي التنفيذي لدى "Trade & Working Capital"، بيهس بغدادي، إن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الصناعي في الدول الأوروبية.

وأضاف بغدادي، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك العديد من المصانع في بعض دول الاتحاد الأوروبي، قررت الإغلاق، لاسيما تلك التي تعتمد على الغاز والكهرباء، التي بدأ أسعارها بالارتفاع.

مادة اعلانية

وأفاد بأن الحرب ستؤخر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأت تشهده منطقة اليورو بعد أزمة "كوورنا"، كما أن النمو سيتباطؤ جراء التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار.

وعن اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق اليوم الخميس، وهل سيكون التركيز على دعم النمو أو احتواء التضخم، توقع بغدادي عدم قدرة الاتحاد الأروبي على احتواء التضخم مع أسعار الطاقة المرتفعة حاليا، كما توقع أنه في حال استمرار الحرب لأكثر من ثمانية أسابيع، فإن التضخم في أوروبا سيصل إلى مستويات تقارب الـ13%.