"صادرات" السعودية للعربية: هكذا أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا على أعمال الشركة
فتحت فرصاً جديدة للشركة
قال سليمان بن حمد الجديعي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بصورة كبيرة على أعمال الشركة.
وأضاف في حديثه مع العربية، أن التحديات دائما توضع وتظهر فرصا لنشاطات وأماكن جديدة لم تكن الشركة نشيطة بها.
وذكر أن هناك الكثير من الطلبات على الأسمدة والمواد الغذائية والبلومبيرز في كافة إفريقيا، كما أن هناك حالة هلع بشأن المواد الغذائية الأولية مثل القمح والزيوت وهو ما يمثل فرصة للشركة.
وأوضح أن الحرب أدت إلى عرقة خطوط الشحن الدولية، بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشاكل المضائق، مشيرا غلى أن هناك تأخر في الالتزام بعقود الشحن بسبب ارتفاع سعر النفط، إذ لا يمكن لشركات الشحن تثبيت سعر معين.
وفيما يتعلق بمسألة التمويل وأزمة فتح خطوط ائتمان للاستيراد من روسيا، قال إن البنوك التنمية الأفريقية سواء شرق أو غرب القارة السمراء لها علاقات استراتيجية بالبنوك الأوروبية لوديهم قلق كبير من فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من روسيا.
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