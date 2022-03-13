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الأسهم السعودية تخالف أداء الأسواق العالمية.. و"أرامكو" تقود الانتعاش

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سوق السعودية

الأسهم السعودية تخالف أداء الأسواق العالمية.. و"أرامكو" تقود الانتعاش

"مكيال المالية": تداولات ضخمة في السوق وسط التركيز على أسهم أرامكو والبنوك

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن الارتفاعات القوية في سوق الأسهم السعودية التي جاءت مخالفة للأسواق العالمية في الفترة الأخيرة، تحققت بفضل ارتفاع أسهم أرامكو.

وأضاف أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، أن تحسن أرباح البنوك المدرجة كان له أثر إيجابي أيضا مما أدى إلى ارتفاع السوق.

وأشار إلى أن هدف السعودية الأساسي هو الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة للجميع، مضيفا: "الأمور أحيانا تكون خارجة عن السيطرة.. وعند وصول الأسعار إلى 140 دولارا للبرميل أعلنت بعض دول أوبك عن إمكانية زيادة الإمدادات مما هدأ مخاوف الأسواق".

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وتابع: "أداء السوق السعودية ممتاز خلال الأيام الماضية وسط ارتفاعات في أسعار بعض الأسهم مع توقعات أن تنعكس الإيرادات الضخمة من النفط إيجابا على الإنفاق العام للمملكة".

وأشار أبو جامع إلى حجم التداولات الضخمة في السوق السعودية وسط التوجه إلى الأسهم الكبيرة، لا سيما أسهم أرامكو وقطاع البنوك.

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