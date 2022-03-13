الملياردير بافيت ينجو من محاولة للإطاحة به من قمة هرم "بيركشير هاثاواي"

رفضت شركة بيركشير هاثاواي Berkshire Hathaway يوم الجمعة، أربعة مقترحات للمساهمين، أوصت بإزاحة وارن بافيت عن كرسي رئاسة مجلس إدارة الشركة، وقدمت تقريرًا عن خططها للتعامل مع مخاطر المناخ وتقليل غازات الاحتباس الحراري وتحسين التنوع.

وقالت الشركة، التي يديرها بافيت منذ العام 1965، إن الأخير البالغ من العمر 91 عاماً، تلقى 373204 دولارات كتعويض عن العام 2021، انخفاضاً من 380328 دولاراً تلقاها في العام السابق له، بما في ذلك راتبه المعتاد البالغ 100000 دولار بالإضافة إلى الأمن الشخصي والمنزلي.

مادة اعلانية

وعلى الرغم من أن راتب بافيت يعد منخفضاً بالنسبة لرئيس تنفيذي لشركة كبرى، فإن حصته البالغة 16.2٪ في بيركشير تشكل معظم صافي ثروته البالغة 117.9 مليار دولار، والتي قالت مجلة فوربس إنها تجعل منه خامس أغنى شخص في العالم.

كشفت بيركشير عن رواتب بافيت وتوصياتها بشأن مقترحات المساهمين في الإيداع السنوي، قبل اجتماعها المعتاد في أوماها، نبراسكا، في 30 أبريل.

وقالت أيضًا إن نائبي الرئيس جريج أبيل وأجيت جين، اللذين يشرفان على التوالي على العمليات غير التأمينية والتأمينية في بيركشير، حصل كل منهما في 2021 على 19 مليون دولار للعام الثالث على التوالي. ويحدد بافيت رواتبهما.

أشارت بيركشير إلى أن أبيل سيصبح الرئيس التنفيذي وأن نجل بافيت هوارد بافيت سيصبح رئيسًا غير تنفيذي، إذا لم يتمكن وارن بافيت من الاستمرار في أداء هذه الأدوار.

قال أحد مقترحات المساهمين، من المركز الوطني للشؤون القانونية والسياسات، إن هذين الدورين "تضاءلا إلى حد كبير"، لأن بافيت يشغل كليهما مما يضعف الحوكمة، وإنه يجب أن يتولى رئاسة مجلس الإدارة مدير مستقل.

وفقاً للإيداع، يتفق مديرو بيركشير على أن "هذه الفكرة جيدة، لكن فقط عندما لا بقى بافيت مديراً تنفيذياً".

وفي معرض حثها على رفض المقترحات البيئية، قالت بيركشير، إن العديد من وحدات التشغيل تقدم بالفعل إفصاحات بشأن مخاطر المناخ، وأن عمليات التأمين لديها تدير بشكل مناسب المخاطر الناجمة عن غازات الاحتباس الحراري.

وقالت أيضًا إن أعمالها التشغيلية التزمت بالتنوع والإنصاف والشمول دون الحاجة إلى توجيه من بافيت.

تشمل العشرات من وحدات الأعمال في بيركشير شركة Geico للتأمين على السيارات، وخط السكك الحديدية BNSF، و Berkshire Hathaway Energy، و Brooks run و See's، وغيرها.

يتحكم بافيت في 32.1٪ من قوة التصويت في بيركشير. وعادة ما تفشل مقترحات المساهمين التي يعارضها بفعل هوامش الأرباح الكبيرة.

وقد ارتفع سعر سهم بيركشير بنسبة 9٪ هذا العام، بينما انخفض Standard & Poor's 500 بنسبة 12٪.