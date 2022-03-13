خبير: لهذا السبب سيرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة

أعرب كبير استراتيجيي الأسواق في Exness، وائل مكارم، عن قناعته برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة بـ25 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الأسبوع، مقابل التوقعات التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا، والتي كانت برفع الفائدة بـ50 نقطة أساس.

وقال مكارم في مقابلة مع "العربية"، إن الفيدرالي الأميركي لا يمكنه إلا رفع الفائدة لأن مصداقيته كانت على المحك خلال الفترة السابقة، ولذلك من صالحه رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل، معتبرا أن الفيدرالي الأميركي سيكون في مأزق على المدى البعيد.

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ولفت إلى أنه من الصعب على البنوك المركزية تقليص الميزانية إذا استمرت الأزمة الأوكرانية، لأنها ستصل إلى مكان تحافظ فيه على السيولة والملاءة المالية الموجودة في الأسواق.

واعتبر أنه في حال استمرار الحرب، فإن تقليص البنوك المركزية للميزانيات العمومية سيكون ضربا من الجنون.

وأضاف أن البنوك المركزية ستتدخل على المدى البعيد لدعم الاقتصاد في حال استمرار الأزمة.