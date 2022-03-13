زايلم الأميركية لـ"العربية": ندرس إنشاء مصنع في مصر نهاية 2022

كشف مدير مكتب مصر لشركة زايلم الأميركية، محمد شتا في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تتجه للتوسع في المنطقة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى دراسة خطط لتوطين الصناعة في مصر وإنشاء مصنعا بنهاية عام 2022.

وذكر مدير "زايلم" المتخصصة في الحلول لتكنولوجيا المياه، أن الشركة تستهدف زيادة عدد المهندسين لتقديم الدعم الفني واللوجستي لكل الموزعين المعتمدين.

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وأشار إلى إعداد دراسة جدوى لتوطين الصناعة في مصر، متوقعا الانتهاء من الدراسة بنهاية العام الحالي.

وأوضح شتا أن المشاريع القومية لإدارة موارد المياه في مصر "مهمة جدا" للشركة، مضيفا: "هذه المشاريع تمكننا من نقل التكنولوجيا إلى مصر".

ولفت إلى أن "زايلم" شركة أميركية مدرجة في سوق الأسهم تبلغ عائداتها 5.2 مليار دولار في العام الماضي، ويصل عدد موظفيها إلى 17 ألف موظف حول العالم.

وحول "زايلم" السعودية، قال شتا: "نحن متواجدون في السعودية منذ فترة طويلة.. ونخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة وهناك استثمارات جديدة سيتم إطلاقها قريبا".