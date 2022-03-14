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الاتحاد الأوروبي يدرس حظر صادرات السيارات الفاخرة إلى روسيا

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سيارات أوروبية فاخرة
سيارات أوروبية فاخرة
سيارات

الاتحاد الأوروبي يدرس حظر صادرات السيارات الفاخرة إلى روسيا

علقت العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية طواعية مبيعاتها إلى روسيا

دبي - العربية.نت

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يناقش الاتحاد الأوروبي فرض حظر على صادرات السيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يورو (54760 دولاراً) إلى روسيا، كجزء من حزمة العقوبات الأخيرة، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على الخطة.

وينطبق الحظر المقترح، الذي من المقرر أن تتم الموافقة عليه في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ويمكن أن يتغير، على موديلات من العديد من ماركات السيارات الأوروبية، بما في ذلك أودي وBMW ومرسيدس وفيراري وبورشه، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيشمل إجراء الاتحاد الأوروبي أيضاً قوارب وطائرات، بالإضافة إلى مصاعد متحركة ودراجات نارية تزيد قيمتها على 5000 يورو.

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يأتي ذلك، بعد أن علقت العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية طواعية مبيعاتها إلى روسيا.

كما تأتي هذه الخطوة كجزء من جولة رابعة أوسع من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

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