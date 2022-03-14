خبير لـ"العربية": الدولار هو الأقوى حالياً.. وهذا السبب الرئيسي لتراجعه
أكد أن تكلفة الحد من التضخم كبيرة جداً على الاقتصاد الأميركي
قال الرئيس التنفيذي لـBDSwiss الشرق الأوسط، دانيال تقي الدين، إن التوقعات تشير إلى رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة بـ25 نقطة فقط خلال اجتماعه هذا الأسبوع، لكن المفاجأة تكون في حال رفعها إلى 50 نقطة، غير أن ذلك مستبعد حاليا.
وأوضح تقي الدين في مقابلة مع "العربية"، أن السبب الرئيسي لتراجع الدولار الأميركي الذي نشهده حاليا، هو عمليات جني الأرباح، لكنه أكد أن الجو العام للدولار مع استمرا الحرب الروسية الأوكرانية، لايزال إيجابيا.
وتوقع أن يحقق الدولار بعض الارتفاعات، خصوصا أن الأوضاع في أوروبا صعبة مع ارتباط الاقتصاد الأوروبي بشكل وثيق بالأزمة، ما يضغط بشكل أكبر على اليورو.
وأضاف أن الدولار لا يستعمل كملاذ آمن في مثل هذه الأوقات، وبالتالي سنشهد مزيدا من السيولة، مؤكدا أن الدولار هو الأقوى حاليا.
كما توقع تقي الدين أن يوازن الفيدرالي الأميركي ما بين المخاطر التضخمية ومخاطر التباطؤ الاقتصادي التي قد تنتج عن الحرب، معتبرا أن الفيدرالي في موقف صعب جدا.
وقال إن تكلفة الحد من التضخم كبيرة جدا على الاقتصاد الأميركي، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن يتأقلم الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية مع أرقام التضخم التي ستكون أعلى من المستهدفات.
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