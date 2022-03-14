فورد تخطط لإنشاء مصنع ضخم للبطاريات في تركيا

تخطط شركة فورد لبناء أحد أكبر مصانع البطاريات في العالم بحلول عام 2025، بالشراكة مع شريك تركي.

ووقعت شركة Koc Holding AS، أكبر تكتل تركي، اتفاقية مبدئية لتكون جزءاً من مشروع مشترك بين شركة فورد موتور وشركة SK Innovation Co الكورية الجنوبية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لإفصاحات عامة.

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ويعد المصنع، وهو الأول من نوعه في تركيا، جزءا من خطة شركة فورد لإنتاج مليوني سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2026. إذ إن الطلب الأولي على سياراتها الكهربائية يشجع شركة صناعة السيارات على زيادة الإنتاج وزيادة توقعات المبيعات.

وتتوقع شريكاتها التركية Koc أن تخصص البطاريات التي يتم إنتاجها في المصنع الجديد في أنقرة، لخط إنتاج الشاحنات التجارية من طراز Ford Transit، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة فورد أوروبا، ستيوارت رولي، إن هذا المشروع هو "الأول من نوعه في عدد من الكشوفات المهمة المتعلقة بالسيارات الكهربائية والشاحنات التجارية التي ستصدرها هذا العام".

ولم تذكر الشركات حجم الاستثمار الذي سيتم ضخه في مصنع أنقرة، والذي سيكون لديه القدرة على بناء 30 إلى 45 غيغاوات ساعة من البطاريات.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ford Otomotiv Sanayi AS، حيدر يينيغون، وهو مشروع مشترك مقره إسطنبول يصنع الشاحنات التجارية، إن الشركة أبرمت اتفاقيات طويلة الأمد مع موردي البطاريات لإنتاج سياراتها الكهربائية، ويمكنها شراء بطاريات من مصنع أنقرة، وكذلك المصنع الجديد في المجر ومصنع شركة تسلا في برلين.

وتعمل شركة فورد أوتسان، الشريك التركي لـ فورد بالفعل على زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 650.000 ألف مركبة من 455.000 بخطة استثمارية بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار). كما سيرتفع الإنتاج إلى 900000 وحدة في السنة بعد أن أعلنت الشركة عن اتفاق يوم الاثنين لشراء مصنع Ford Motor Co في رومانيا مقابل 575 مليون يورو.