هل تهدد العملات الرقمية هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي؟
PWC: الصين تتفاوض مع شركاء تجاريين لاستعمال اليوان الرقمي
قال رئيس التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والتكنولوجيا الناشئة في PWC قسم القانون، بول كيروز، إن هناك ترقبا لإصدار لوائح تنظيمية لعمل العملات الرقمية في أوروبا وأميركا.
وأوضح كيروز في مقابلة مع "العربية"، أن هذه القوانين تعطي ثقة أكبر للمستثمر، لأنها تنظم آلية التعامل مع المستثمرين وتضع الضوابط اللازمة لعمل المنصات التي تشرف على تداولات العملات المشفرة.
وأضاف أن الصين أول دولة بالعالم تبنت فكرة العملة الرقمية في عام 2014، وحاليا الصين تتفاوض مع شركاء تجاريين لاستعمال العملة الرقمية الصينية (اليوان الرقمي).
وتابع: "ليس بالضرورة أن من يطلق عملته الرقمية أولا سيستحوذ على السوق العالمية".
وبين كيروز أن أهمية الدولار الرقمي تكمن في نجاحه داخل الولايات المتحدة أولا ثم انتشاره خارجها.
وأكد أن فكرة العملات الرقمية الحكومية ستكون صادرة عن البنوك المركزية بينما ستكون البنوك التجارية هي الموزع الأساسي.
وأضاف كيروز أن طبيعة العملات المشفرة تختلف عن طبيعة العملات الرقمية، وسيظل هناك عملات ورقية، موضحاً: "بعد جائحة كورونا أصبح من الضروري تسهيل الوصول إلى المستثمرين من قبل مصارف مركزية".
-
سهم تينسنت الصينية ينخفض 10% بعد غرامة قياسية"WeChat Pay" غير متوافقة مع القواعد التي تتطلب من "تينسنت" تحديد هوية المتعاملين على المنصة أسواق المال
-
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 35%كييف لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار اقتصاد
-
ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني باستثمارات 570 مليار ريالتهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً لأهداف رؤية المملكة 2030 اقتصاد