هل تهدد العملات الرقمية هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي؟

قال رئيس التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والتكنولوجيا الناشئة في PWC قسم القانون، بول كيروز، إن هناك ترقبا لإصدار لوائح تنظيمية لعمل العملات الرقمية في أوروبا وأميركا.

وأوضح كيروز في مقابلة مع "العربية"، أن هذه القوانين تعطي ثقة أكبر للمستثمر، لأنها تنظم آلية التعامل مع المستثمرين وتضع الضوابط اللازمة لعمل المنصات التي تشرف على تداولات العملات المشفرة.

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وأضاف أن الصين أول دولة بالعالم تبنت فكرة العملة الرقمية في عام 2014، وحاليا الصين تتفاوض مع شركاء تجاريين لاستعمال العملة الرقمية الصينية (اليوان الرقمي).

وتابع: "ليس بالضرورة أن من يطلق عملته الرقمية أولا سيستحوذ على السوق العالمية".

وبين كيروز أن أهمية الدولار الرقمي تكمن في نجاحه داخل الولايات المتحدة أولا ثم انتشاره خارجها.

وأكد أن فكرة العملات الرقمية الحكومية ستكون صادرة عن البنوك المركزية بينما ستكون البنوك التجارية هي الموزع الأساسي.

وأضاف كيروز أن طبيعة العملات المشفرة تختلف عن طبيعة العملات الرقمية، وسيظل هناك عملات ورقية، موضحاً: "بعد جائحة كورونا أصبح من الضروري تسهيل الوصول إلى المستثمرين من قبل مصارف مركزية".