"الغذاء العالمي": الحرب الروسية الأوكرانية تزيد التكاليف 70 مليون دولار شهرياً

تُنظم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دبي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "قمة المعرفة" بدورتها السابعة تحت شعار: «المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح».

ويشارك في القمة 50 خبيرا، وعدد من القادة الحكومين، الذين يناقشون مواضيع عدة تشمل التغيير المناخي ومستقبل التعليم والصحة العامة.

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وتركز القمة بشكل خاص على موضوع الأمن الغذائي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الضغط على هذا الملف، لاسيما وأن روسيا وأوكرانيا تنتجان 30% من الاستهلاك العالمي للقمح، كما أن معظم الدول العربية تستورد القمح من تلك الدولتين.

وأكد مدير مكتب برنامج الأمن الغذائي، مجيد يحيى، في لقاء مع "العربية"، ارتفاع التكاليف التشغيلية بالنسبة للبرنامج بسبب الحرب بنحو 50 إلى 70 مليون دولار شهريا، جراء ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار التأمين على الشحنات القادمة من منطقة البحر الأسود.

وناقش خبراء خلال القمة، تخصيص ميزانيات معينة والمزيد من الاستثمارات في قطاع البحث والتطوير للسيطرة والتنبؤ بأي أوبئة ممكن أن تحدث في المستقبل.