حالة من التفاؤل تسود سوق العمل السعودي وسط توقعات بزيادة التوظيف والرواتب

نشط سوق العمل في السعودية عام 2021، مقارنة باقتصادات عالمية أخرى، على أثر إطلاق عدة مشاريع والاستثمارات الحكومية تماشياً مع رؤية 2030 وإنشاء مقرات إقليمية للشركات العالمية.

وتجاوز نشاط التوظيف خلال النصف الثاني من العام الماضي، مستويات ما قبل الجائحة.

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وأظهر استطلاع أجرته شركة Hays للتوظيف أن 43% من المؤسسات وظفت المزيد من الأشخاص في 2021، مقابل 29% في العام السابق، و41% في عام 2019.

وتسود حالة من التفاؤل في سوق العمل السعودي العام الحالي، إذ يخطط 80% من أصحاب العمل لزيادة قطاعات مثل البناء والعقارات، والتكنولوجيا المصرفية أو "الفنتك"، والاستشارات والتصنيع والخدمات اللوجستية كانت الأكثر نشاطا في التوظيف.

وبحسب استطلاع hays، فإن 45% من المهنيين في السعودية، حصلوا على زيادة في الأجور عام 2021، تصل إلى 5%، فيما لم تتغير رواتب 50% من الموظفين، بينما انخفضت رواتب 5%.

ويبدو أن التفاؤل سيد الموقف، إذ توقع 34% من الموظفين أن يحصلوا على زيادة تصل إلى 15% في رواتبهم هذا العام.

كما ترى Hays أن هناك طلبا أعلى على المناصب الإدارية، التي تتمتع بالخبرة المحلية والعالمية، والمهارات القيادية لإدارة المشاريع، مثل مدراء تطوير الأعمال والمتخصصون بالتحول الرقمي، والمتخصصون بالتصميم في مرحلة ما قبل البناء، بسبب إطلاق العديد من مشاريع البناء والعقارات، وكبار المهنيين القانونيين، حيث يأتي الطلب عليهم من المشاريع الضخمة التي يوجد فيها عدد كبير من المعاملات الجارية.