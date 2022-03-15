قرار الفيدرالي الأميركي.. توقعات بعيدة عن المفاجأة

قال خبير استثمار في BlackRock كريم شديد، إن أسواقا تترقب رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ولا تتوقع مفاجأة من لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي.

وأفاد شديد في مقابلة مع "العربية"، بأن التوقعات لا ترجح رفعا بمقدار 50 نقطة لأن الوقت غير مناسب في الظروف الراهنة.

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وأشار إلى أن المفاجآت غير واردة من قبل الفيدرالي في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبين شديد أن الاقتصاد الأوروبي معرض للركود أكثر من الاقتصاد الأميركي، وسط قفزة في أسعار النفط وتقلبات الأسواق.