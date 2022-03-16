هل تتعثر روسيا عن سداد ديونها اليوم؟.. فيتش تحذرها من السداد بالروبل

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن استخدام روسيا للروبل لسداد الفوائد على سنداتها المستحقة اليوم، يعتبر تخلفاً عن السداد، وأن على روسيا الدفع بالدولار في غضون فترة السماح البالغة ثلاثين يوماً، وذلك لتفادي اعتبارها متعثرة بالسداد.

وينتظر حاملو السندات الروسية الأجانب كيفية تصرف موسكو اليوم بمدفوعات مستحقة بقيمة 117 مليون دولار، حيث تعتبر أولى المستحقات بالعملة الأميركية منذ أن أعلن الكرملين أنه سيعامل الدائنين من البلدان التي انضمت للعقوبات بشكل مختلف.

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في سياق آخر، حظر الاتحاد الأوروبي على وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إصدار تصنيفات لروسيا وشركاتها في إطار أحدث حزمة من عقوباته على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي حال قيام وكالات التصنيف بخرق الحظر، فستواجه احتمال فقدان رخصها للعمل في الاتحاد.

وأعلنت وزارة المالية الروسية الاثنين، أن روسيا أصدرت أمراً يقضي بسداد كوبونات لحاملي اثنين من سندات اليورو الخاصة بها، والمستحقة هذا الأسبوع.

ولم يحدد البيان ما إذا كان الدفع سيتم بالدولار أو العملة التي تم إصدار السندين بها أو بالروبل، إلا أن قيمة التوزيعات المستحقة على السندات تبلغ نحو 117 مليون دولار.

يأتي ذلك، فيما أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف مراراً وتكراراً أن روسيا ستدفع بالروبل إذا لم تسمح العقوبات المفروضة عليها بتسويات بالدولار. ولا يحتوي أي من السندات على خيارات للسداد بالروبل.