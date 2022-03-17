أنبوب الهيدروجين الأخضر.. أحدث أساليب ألمانيا للابتعاد عن الطاقة الروسية

تدرس ألمانيا والنرويج بناء خط أنابيب هيدروجين يربط بين البلدين لتقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.

وقالت الدولتان في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد اجتماع بين وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ورئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، إنهما تخططان لإجراء دراسة جدوى قريباً بشأن المشروع الذي سينقل في النهاية الهيدروجين الأخضر من النرويج إلى ألمانيا.

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وأوضح بيان مشترك، أنه خلال الأشهر والسنوات المقبلة، سيكون من المهم تسريع تطوير مصادر الطاقة البديلة لأوروبا كبديل للغاز والنفط الروسي وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتسعى ألمانيا إلى إصلاح إمداداتها من الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا. إذ يحصل أكبر اقتصاد في أوروبا على أكثر من نصف احتياجاته من الغاز، ونصف الفحم، وحوالي ثلث نفطه من روسيا.

وتعهد المستشار الألماني، أولاف شولتز بتعزيز منشآت تخزين الغاز والفحم في البلاد لتقليل تعرضها لأي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وتشتري الحكومة أيضاً الغاز الطبيعي المسال، وتدعم الجهود المبذولة لبناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال كما تضغط من أجل تحول أسرع في مصادر الطاقة المتجددة.