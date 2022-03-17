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الحرب الأوكرانية تمحو 5 ملايين سيارة من الإنتاج العالمي

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صناعة السيارات
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سيارات

الحرب الأوكرانية تمحو 5 ملايين سيارة من الإنتاج العالمي

إس أند بي تتوقع إنتاج 81.6 مليون سيارة العام الجاري

دبي - العربية.نت

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خفضت شركة الأبحاث S&P Global Mobility، المعروفة سابقاً باسم IHS Markit، تقديراتها المتعلقة بإنتاج السيارات لعامي 2022 و2023 بمقدار 2.6 مليون سيارة، وهو ما يشير إلى تراجع متوقع للإنتاج بنحو 5 ملايين سيارة خلال العامين عن مستويات إنتاج عام 2021، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتوقع شركة أبحاث السوق أن تنتج شركات السيارات 81.6 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم هذا العام و88.5 مليون العام المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لتوقعات الإنتاج العالمي في S&P Global Mobility، مارك فولثورب: "مخاطر تراجع الإنتاج هائلة، وفي أسوأ سيناريو للصناعة، سيكون الإنتاج أقل من التوقعات السابقة لكل عام بمقدار 4 ملايين سيارة".

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وتستشهد S&P Global Mobility بالتأثير الذي تحدثه الحرب الروسية على أسعار الطاقة والمواد الخام، وتوقع تفاقم نقص أشباه الموصلات وتعطيل تدفق الأسلاك من أوكرانيا.

وقد يواجه الموردون مشكلات في الحصول على غاز النيون المستخدم في صناعة الرقائق من أوكرانيا، وكذلك البلاديوم من روسيا، وهو معدن ضمن مجموعة البلاتين العنصر الأساسي في المحولات الحفازة، والتي تحول عادم المحرك إلى انبعاثات أقل سمية.

ويؤدي تفشي حالات كوفيد-19 في الصين أيضاً إلى إغلاق المصانع في مراكز التصنيع الرئيسية في مدينة تشنتشن، مثل تويوتا، وفولكس فاغن، وتشانغ شون، وتسلا.

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