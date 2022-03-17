رئيس سدرة المالية للعربية: اهتمام كبير من الأجانب للاستثمار بالقطاع السكني بالسعودية

قال رئيس مجلس الإدارة في سدرة المالية، هاني باعثمان، إن السعودية رغم مشاركتها الأولى في المعرض الدولي للعقار MIPIM في مدينة كان الفرنسية الذي يوصف بـ"دافوس العقار"، لكن جناحها شهد إقبالاً كبيراً من مدراء الأصول وبنوك الاستثمار وشركات ومستثمرين عقاريين، وكان التساؤل الأكثر عن القطاع السكني في السعودية.

وأضاف هاني باعثمان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن وزارة الإسكان السعودية أكملت الجوانب التشريعية والمالية وأصبح القطاع السكني جاذباً ومؤهلاً للمستثمرين.

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وأوضح أن حجم السوق العقاري البريطاني يُقدر بنحو 8 تريليونات جنيه إسترليني ما يعادل 3 أضعاف اقتصاديات دول أوبك مجتمعة، ولذلك فإنه يتوقع أن يشهد القطاع العقاري في السعودية طفرة ونموا كبيرا.

عن وجود شركات حكومية سعودية يمكنها منافسة القطاع الخاص، قال رئيس مجلس الإدارة في سدرة المالية، إن السوق السعودي كبير والقطاع السكني متنوع ولا يعتقد أن تزعج شركة أو شركتين المستثمرين ويشهد السوق حالياً طفرة كبيرة في أعداد المطورين العقاريين، والسوق به شركات كبيرة رغم وجود شركات حكومية.

عن إمكانية تملك الأجانب للعقارات، قال هاني باعثمان، إنه لا يعتقد وجود حاجة لتملك غير الأجانب للعقارات لأن نسبة تملك المواطنين لا تزال منخفضة جدا ويستهدف زيادتها إلى نسبة عالية جدا وفيما يتعلق بمكة والمدينة المنورة يكثر عنها تساؤلات المستثمرين في جميع المؤتمرات العقارية عن إمكانية التملك المباشر للعقار بها.

وأوضح باعثمان، أن الكثير من المستثمرين الآن يخرجون من أسواق الأسهم ويتجهون للعقار بسبب ارتفاع التضخم والبحث عن عائد ثابت، لأن العقار ليس به مبالغة في التقييم ومن أكثر الاستثمارات المقاومة للتضخم.

وأضاف أن المشكلة تكمن الآن في صعوبة إيجاد فرص للاستثمار، لافتاً إلى أن شركة سدرة المالية قدمت عرضاً الأسبوع الماضي لشراء أحد الأصول في لندن بقيمة 465 مليون جنيه أسترليني وخلال 4 أيام دخلت صناديق منافسة أخرى وطرحت مبالغ أكبر للشراء.

وقال إن محفظة شركته تتوزع مناصفة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبدأت في زيادتها مؤخراً في أوروبا وتستهدف زيادتها في السعودية والتعاون مع المستثمرين الأجانب لاستكشاف الفرص في السعودية.

تحت مظلة "استثمر في السعودية" تشارك وزارة الاستثمار وشركات حكومية سعودية في المعرض الدولي للعقار MIPIM في مدينة كان الفرنسية.

وتهدف المشاركة في المعرض إلى استعراض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الاستثمارية العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات عن القطاع العقاري السعودي للمستثمرين الأجانب.