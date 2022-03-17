كيف سيكون الإقبال على طرح "ديوا" في سوق دبي؟

قال المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن تقييم شركة هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، عند 25 مليار دولار رقم ليس بسيطا، لا سيما أن أرباحها بلغت 6 مليارات درهم في 2021.

وأضاف وليد الخطيب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الشركة ستطرح 6.5% من أسهمها، ويترقب الموافقة على التسعير، وتحديد حجم الطرح ومقارنته بمعدل الأرباح، وحينئذ ستتضح الصورة بشكل أفضل.

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وأوضح الخطيب أنه من المهم جداً ألا تكون مكررات الربحية فوق 10 أو15 مرة، ويكون معدل عائد التوزيعات لا يقل عن 5 إلى 6%، لكي تكون مُغرية للمستثمرين، مع ضرورة اتباع سياسة توزيع سنوية ونصف سنوية نظراً لرغبة المستثمرين في تملك المراكز المالية.

وأوضح المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، أن الإقبال على الطرح يعتمد على التسعير وعدم المغالاة في التقييم، ويتوقع أن يكون عليها إقبال قوي جدا لا سيما من المؤسسات أكثر من الأفراد، وسيتم تغطيته بشكل جيد لا سيما إذا كان التسعير مرتبطا بتقييم المؤسسات للشركة، لكنه قد لا يكون مثل الطروحات الكبيرة في سوق أبوظبي بحكم قوته المالية الأكبر، لكنه سيكون إدراجا مميزا بالنسبة لسوق دبي المالي.

كانت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، قد أعلنت رسمياً عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي لإدراج 3.25 مليار سهم، تشكل 6.5٪ من أسهمها في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة إن بدء فترة الاكتتاب ستكون يوم الخميس 24 مارس 2022، وسيتم وقتها الإعلان عن تحديد النطاق السعري، فيما سيتم بدء تداول أسهم الشركة في سوق دبي يوم الثلاثاء 12 أبريل.

ويعد هذا أول طرح عام أولي من بين عشرة طروحات مزمعة لشركات مرتبطة بحكومة دبي بهدف إنعاش البورصة.