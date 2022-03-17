لهذه الأسباب تتراجع أسهم كهرباء السعودية رغم قفزة الأرباح السنوية

تواصل أسهم السعودية للكهرباء تراجعاتها خلال تداولات اليوم الخميس، إذ فقدت حتى منتصف تعاملات اليوم نحو 5.78% من قيمتها، بعد تراجع أمس بلغ 10% ليصل سعر السهم إلى 26.1 ريال. يأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة أمس عن تحقيقها قفزة في الأرباح نسبتها 375.578%.

وأظهرت بيانات الشركة تحقيق صافي ربح قدره 14.39 مليار ريال، مقابل 3 مليارات ريال خلال عام 2020، ما يمثل ارتفاعا بنحو 5 مرات.

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وبلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال) لعام 2021 مبلغ 6.7 مليار ريال، مقابل مبلغ 2.1 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 219%. وبناء عليه بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.62 ريال لعام 2021، مقابل 0.50 ريال للعام السابق.

وقال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إياد غلام إن النظر إلى الأرباح السنوية للشركة بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة تعطي صورة أوضح، مشيرا إلى أن الشركة شهدت تغيرا جذريا في نهاية 2020 بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة الطاقة ووزارة المالية لتحويل القروض الحكومية إلى أداة مضاربة وحددوا العائد عليها بـ 4.5%.

وأوضح أن سبب تراجع أسهم الشركة، هي الخسائر التي حققتها الشركة في الربع الرابع والبالغة 506 مليون ريال مقابل توقعات الأهلي كابيتال بتحقيق أرباح قدرها 1.7 مليار ريال، كما أن متوسط توقعات المحللين كانت تفوق ملياري ريال من الأرباح.

وذكر أن السبب يعود إلى أن المبيعات جاءت أقل من التوقعات، و المصاريف التشغيلية كانت أعلى من التوقعات، وبالتالي أثرت بشكل كبير على الهوامش.

وأشار إلى أنه بعد الاتفاقية التي جرى توقيعها مع وزارتي المالية والطاقة، بدأت الشركة في استخدام نموذج جديد لحساب بعض التعويضات بينها وبين وزارة الطاقة، وسجلت الشركة 1.7 مليار ريال مبلغ إضافي كإيراد تشغيلي، لكن في الربع الرابع لم تسجل الشركة هذا الإيراد الذي يعتبر الفرق بين الاستخدام والتعويض الذي تقدمه الوزارة.

وأوضح أن العامل الآخر الذي أدى إلى تراجع السهم هو مصاريف متكررة ومصاريف الزكاة البالغة 700 مليون ريال والتي سببت الخسائر غير المتوقعة.

ويرى أن توزيعات الشركة البالغة 70 هلله للسهم، جاءت أقل من توقعات المستثمرين وهو ما ضغط على أداء السهم أيضا.

وأشار إلى أن المستويات المستهدفة للسهم وفقا للأهلي كابيتال 24.9 ريال للسهم.