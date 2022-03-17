مشاركة سعودية في أكبر معرض للعقار.. استعراض فرص ضخمة في المملكة

تشارك وزارة الاستثمار السعودية وشركات حكومية في المعرض الدولي للعقار MIPIM، المقام في مدينة كان الفرنسية، تحت مظلة "استثمر في السعودية".

وتهدف المشاركة في المعرض إلى استعراض الأهداف الاستراتيجية ومشاريع الجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الاستثمارية العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات عن القطاع العقاري السعودي للمستثمرين الأجانب.

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قال فهد الهاشم المدير العام لقطاع العقارات في وزارة الاستثمار السعودية، خلال مقابلة مع "العربية"، إن "المعرض يعد الأكبر عالميا لصناع القطاع العقاري، ولأن المملكة لها قصة جذابة في التطور الذي حدث منذ 2016، نرغب دائما في أن نتواجد في أفضل وأكبر المحافل الدولية لاستعراض إنجازاتنا وحجم الفرص الضخم".

وأشار إلى أنه في أول مشاركة "حرصنا أن يكون هناك تنوع، فالهدف ليس فقط استقطاب رؤوس الأموال والمطورين، بل تطوير سلسلة القيمة في القطاع بشكل شامل".

وأضاف أن المملكة قامت بعدة إصلاحات طالت القطاع العقاري في السنوات الماضية، إذ كان هناك تطوير لعدد من الخدمات في سلسلة القيمة، إلى جانب تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار والاستثمار فيه، والسماح للصناديق الاستثمارية بالاستثمار في مكة والمدينة.

وتابع المدير العام لقطاع العقارات في وزارة الاستثمار السعودية قائلاً: "عملنا أيضا على العديد من الأنظمة لتطوير برامج الملاك وبرامج الإيجار فضلا عن جهود دعم المطورين".

وقال: "ضخت المملكة من خلال الأجهزة الحكومية والأذرع الاستثمارية عددا ضخما من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المساكن إلى 70%، وقد شهدنا إنجازا ضخما إلى الآن في هذا الإطار، كما نطمح إلى وجود 3 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش حول العالم".