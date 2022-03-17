"الحسن شاكر" للعربية: التنوع في محفظة الشركة وزيادة قنوات البيع دعما الأرباح

قال الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي ابراهيم شاكر، محمد ابراهيم أبونيان، إن السبب الرئيسي لزيادة أرباح الشركة خلال العام 2021، يرجع إلى التوسع والتنوع في المحفظة التجارية للشركة، إضافة إلى زيادة قنوات البيع، موضحا أن إيرادات الشركة ارتفعت من 933 مليون ريال في 2020 إلى 1.1 مليار ريال خلال العام الماضي.

وأضاف أبونيان في مقابلة مع "العربية" عبر الهاتف، أن إجمالي ربح الشركة تحسن بنسبة 20.4% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 208% إلى 37 مليون ريال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هوامش الربحية تحسنت بنسبة 20%.

مادة اعلانية

وبيّن أن استراتيجية الشركة التي تم إطلاقها في عام 2021، تهدف إلى التوسع في جميع القطاعات، مشيرا إلى زيادة الإنتاج في المصنع، وتصدير منتجات الشركة إلى الخارج، فضلا عن زيادة التوزيع داخل السعودية.

وكانت الشركة، أعلنت أمس عن النتائج المالية لعام 2021، محققة ارتفاعا في صافي الأرباح نسبته 248.4%، ليصل إلى 28 مليون ريال، مقابل نحو 8 ملايين ريال أرباحا سجلتها الشركة في عام 2020.

وتعكس الزيادة في صافي الربح، الارتفاع الملحوظ في الإيرادات والربح التشغيلي، الناتج عن التوسيع المستمر في محفظة العلامات التجارية وتحسين قنوات التوزيع.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن الزيادة في إيرادات الشركة بشكل أساسي، ترجع إلى استراتيجية المبيعات المعززة للشركة، والتي نتج عنها زيادة ملحوظة في مبيعات القطاعات الرئيسية أي كل من الأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء، إضافة إلى مبيعات من الشركة إلى شركة وحدة خدمات الطاقة "إيسكو".