5 شركات صينية تضيف 200 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في جلسة واحدة

حقق سهم علي بابا ارتفاعات خاطفة خلال جلستي الأربعاء والخميس، بعد أيام من عمليات البيع المحمومة، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 37%، في جلسة الأربعاء، وهو أكبر مكسب له في يوم واحد منذ 2014، وواصل الصعود بأكثر من 12% خلال تعاملات الخميس. وأضافت تلك الارتفاعات أكثر من 80 مليار دولار إلى القيمة السوقية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني يوم الأربعاء، ونحو 34 مليار دولار يوم الخميس.

وجاءت العودة بعد تعهدات من بكين بالحفاظ على استقرار الأسواق، حيث ألمحت إلى نهاية الإجراءات الصارمة التنظيمية، وهو ما دفع بأسهم 5 شركات صينية عملاقة لإضافة أكثر من 200 مليار دولار إلى رأسمالها السوقي خلال تعاملات الأربعاء، وفقاً للبيانات التي جمعتها "العربية.نت".

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وضمت قائمة الأسهم الصينية الأكثر ربحية خلال جلسة واحدة كلاً من ميتوان، وعلي بابا، وتينسنت، وبينغ للتأمين، وسي إم بنك، بارتفاعات تراوحت بين 10%، و41%.

يأتي ذلك، بعد أن لامس سهم علي بابا أدنى مستوى له خلال سنوات عند 73.28 دولار هذا الأسبوع. ورغم الارتفاعات القياسية، إلا أن سهم علي بابا لا يزال منخفضاً بنحو 11.3% منذ بداية العام، كما أنه فقد نصف قيمته في عام 2021.

كانت المخاطر التنظيمية الصينية، وتحالف بكين مع روسيا، ومتطلبات الإفصاح الأميركية والتي تشكل تهديداً لشطب الشركات الصينية، ساهمت جميعها في هروب المستثمرين مؤخراً من علي بابا وأقرانها الصينيين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفضت جي بي مورغان، تصنيف علي بابا، وجي دي، وبيندودو، وبايدو، إلى درجة "أسهم غير استثمارية".

وتراجعت شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ العام الماضي بعد أن بدأ المنظمون في الصين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات العملاقة مثل علي بابا وجي دي دوت كوم.