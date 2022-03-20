أكثر من 100 شركة مدرجة في بريطانيا تحذر من تأثير حرب أوكرانيا

حذرت أكثر من 100 شركة مدرجة في المملكة المتحدة من الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا، ولم يقم عدد قليل منها حتى الآن بقياس التأثير على أرباحهم، وفقاً لبحث أجرته شركة بومور Bowmore لإدارة الأصول.

وقالت بومور إن غالبية الشركات الـ 115 التي حددتها حذرت من التأثيرات الخاصة بأعمالها في المنطقة، في حين أشارت العديد من الشركات الأخرى إلى مخاطر الاقتصاد الكلي الأوسع التي تولدت عن الحرب، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتضمنت القائمة شركات مدرجة في مؤشر FTSE 100 والتي دقت ناقوس الخطر، من بينها BP، وشل، وJD Sports Fashion، وبريتش أميركان توباغو، فيما خفضت شركة إمبريال براندز توقعات صافي الإيرادات للعام بأكمله في وقت أعلنت عن خططها للخروج من روسيا.

وحتى قبل الغزو، حذرت بعض الشركات البريطانية من آثار ارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد بسبب فيروس كوفيد -19، إلا أن الحرب عملت على تضخيم هذا التأثير.

وقلصت شركة Fevertree Drinks Plc، توقعات أرباحها بعد أن أدى الغزو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. فيما ألقت مجموعة أوكادو باللوم على الحرب في تفاقم حالة عدم اليقين بشأن التضخم.

مع ذلك، في خضم التأثير السلبي الواسع على الأرباح، حددت حفنة من الشركات المتداولة في أسواق الأسهم في المملكة المتحدة الفوائد المحتملة. إذ ترى شركة Ferro-Alloy Resources، وهي شركة تعدين مقرها كازاخستان، أن الانخفاض الحاد في عملتي روسيا وكازاخستان يقلل من تكاليف التشغيل، في حين أشارت بعض صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة لندن إلى أنها ستستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.