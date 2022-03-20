الراجحي كابيتال للعربية: هذه التحديات تجعل "أرامكو" تفكر بتعزيز الإنتاج

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن رفع شركة أرامكو السعودیة للإنفاق الرأسمالي من 36 مليار دولار عام 2021 إلى متوسط 45 مليار دولار، يعطي مؤشرا إلى أن الشركة تحاول تعزيز إنتاجها.

وأضاف السديري في مقابلة مع "العربية"، أن صناعة النفط حاليا تواجه تحديا كبيرا، موضحا أنه حسب التقديرات، إذا لم يتجاوز الإنفاق الرأسمالي حول العام 500 مليار دولار، فإنه من الممكن أن تتآكل أكثر من 10 ملايين برميل من النفط خلال السنوات الـ10 المقبلة، في وقت يحتاج العالم فيه إلى زيادة عن طاقة الإنتاج الآن 10 ملايين برميل، حيث إن هذا يعني من 100 مليون برميل إلى 110 ملايين برميل في عام 2030، وذلك حسب منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة.

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ولفت إلى أن الصناعة البترولية تعاني حاليا من مشاكل سواء في القدرات الإنتاجية وتحديدا بالنسبة للشركات الأوروبية التي تبيع أصولها لأن عليها ضغوطات بيئية، أو بسبب المشكلة الروسية.

وذكر السديري أنه على المدى القصير، فإن الطلب العالمي يضغط كثيرا، مشيرا إلى توقع وكالة الطاقة خسارة 3 ملايين برميل من النفط الروسي بسبب العقوبات.

وقال إن كل ذلك تحديات تجعل "أرامكو" تفكر بتعزيز الإنتاج.

وبيّن السديري أن توزيعات السهم لا تعني أن سهم الشركة غال، بل يعني أن الشركة تتجه للنمو مستقبلا وزيادة الإنتاج لديها.

وأوضح أن متوسط أسعار النفط حتى الآن بحسب تقديرات "بلومبرغ"، حوالي 96 دولار للبرميل، وبناء على هذا الرقم نتوقع زيادة في مبيعات "أرامكو" بحدود 40% حتى بدون زيادة إنتاجها فوق 11 مليون برميل.