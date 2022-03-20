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جامعة اليمامة للعربية:إنشاء مركز أبحاث لتعظيم دور الشركات العائلية في اقتصاد السعودية

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اقتصاد السعودية

جامعة اليمامة للعربية:إنشاء مركز أبحاث لتعظيم دور الشركات العائلية في اقتصاد السعودية

رئيس جامعة اليمامة: نستهدف إيجاد الحلول العملية لدعم الشركات العائلية في المملكة

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس جامعة اليمامة الدكتور حسام رمضان على أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني وهو ما أوجب وجود مركز أبحاث متخصص في الجامعة تحت الإنشاء لدراسة تعظيم إسهامها في الاقتصاد.

وذكر رمضان في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى السنوي لجامعة اليمامة بعنوان "الشركات العائلية: آفاق المستقبل وممكنات النجاح في ظل رؤية 2030"، أن الجامعة تستهدف جمع الآراء من المتخصصين والأبحاث العلمية حتى يكون رؤية موحدة حول مستقبل الشركات العائلية في المملكة.

وأكد على ضرورة تحقيق معايير الاستدامة لهذه الشركات وتفعيل إسهاماتها في الاقتصاد الوطني كمكون ضمن رؤية 2030.

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وتابع رئيس الجامعة: "الشركات العائلية تواجه تحديات في كل مكان تتمثل في الاستدامة والحوكمة والتمويل والتي تظهر عندما تنتقل الإدارة من جيل إلى جيل تواجها، وينتج عن ذلك إضعاف دورها في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن جامعة اليمامة تسعى لإيجاد الحلول العلمية لهذه التحديات، مستهدفة بذلك أن يكون هناك نموذج مطور يساعد على مواجهة التحديات في المملكة.

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