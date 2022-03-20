فولكس فاغن تستدعي ربع مليون سيارة.. السبب مشكلة لا حل لها!

استدعت فولكس فاغن 246 ألف سيارة من طرازي أطلس وأطلس كروس سبورت الرياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة وكندا، بسبب خلل في التوصيلات الكهربائية، يمكن أن يسبب مشاكل في الوسائد الهوائية والنوافذ ومكابح السيارات.

ووفقاً لتقرير صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، يمكن أن يؤدي تلف أسلاك السيارات إلى فتح الوسائد الهوائية بشكل متأخر، مما قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص المتواجدين داخل السيارة.

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كما قد تتسبب مشكلة الأسلاك أيضاً في حدوث مشكلات أخرى في السيارات، بما في ذلك نزول نوافذ السيارة من تلقاء نفسها وتعشيق فرامل الانتظار الإلكترونية الخاصة بها عن غير قصد على السرعات المنخفضة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من عمليات الاستدعاء، فإن الشركة حالياً، ليس لديها حل لهذه المشكلة، ومع ذلك ستقدم فولكس فاغن برنامجاً لتعويض أصحاب المركبات التي تم استرجاعها.

ويشمل الاستدعاء إصدار 2019 وحتى أحدث إصدار لسيارة فولكس فاغن "أطلس"، وكذلك إصدارات من 2020 إلى 2023 لفولكس فاغن أطلس كروس سبورت.

ومن المقرر أن تقوم فولكس فاغن بإخطار المالكين والتجار بالبريد في 10 مايو 2022، إذا كانت سياراتهم مدرجة في الاستدعاء. كما ستتواصل الشركة أيضاً مع عملائها عند الوصول إلى حل للمشكلة، بحيث يمكن للمالكين إحضار سياراتهم الرياضية متعددة الاستخدامات لإصلاحها.

في غضون ذلك، يمكن للمالكين التحقق من موقع ويب الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة لمعرفة ما إذا كانت سياراتهم مدرجة في عملية الاستدعاء من خلال البحث عن رقم تعريف السيارة.