هل يواصل الذهب التراجع في ظل التوقعات بالمزيد من رفع الفائدة؟

قال رئيس تارجت للاستثمار، نورالدين محمد، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة الأخيرة تأثراً بالمشاكل الجيوسياسية التي لا تزال موجودة حتى الآن، إلا أن المحرك الأساسي لسعره في الاتجاه الهبوطي كان تحريك سعر الفائدة في أميركا بواقع 0.25%.

وأضاف نور الدين محمد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن الذهب لم يعد جاذباً جداً للاستثمار في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن رفع الصناديق المتداولة للذهب احتياطياتها بواقع 35 طنا خلال شهر فبراير الماضي كان للتحوط ضد المشاكل الجيوسياسية مع ارتفاع مستوى المخاطرة.

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وأوضح أن الإقبال على الذهب يعود إلى التحوط ضد سعر الفائدة وتصريحات رفع سعر الفائدة 6 مرات خلال السنة الجارية، وضد ارتفاع معدل التضخم والتخوف من الدخول في دوامة من الركود الاقتصادي وعدم قدرة المستهلكين على الشراء، وهو ما نفاه محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قائلا إننا قد ندخل مرحلة من الركود لكنها ليست بالعنف المتوقع.

وأشار نور الدين محمد إلى أن رفع الفائدة 6 مرات سيكون تأثيره سلبيا على الذهب، لأن الذهب لا يعطي فائدة وبالتالي يتجه المستثمرون أكثر إلى الدولار والسندات الأميركية بفائدة 2.15% حالياً من 1.75% سابقاً.