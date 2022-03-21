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أرامكو للعربية: نطرح 140 مشروعاً خلال 3 سنوات في مختلف مجالات الطاقة

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اقتصاد السعودية

أرامكو للعربية: نطرح 140 مشروعاً خلال 3 سنوات في مختلف مجالات الطاقة

طرح آلية التسجيل أمام المقاولين المهتمين بالتسجيل بقائمة أرامكو للمقاولين المؤهلين

دبي - العربية.نت

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أكد مدير عام إدارة المشاريع البحرية والمباني التحتية في شركة أرامكو، مراد عبدالله السيد، أن خطة أرامكو تشمل طرح 140 مشروعا خلال 3 سنوات في مختلف مجالات الطاقة.

وأضاف السيد في مقابلة مع العربية على هامش منتدى المشاريع المستقبلية، أنه سيتم طرح آلية التسجيل أمام المقاولين المهتمين بالتسجيل بقائمة أرامكو للمقاولين المؤهلين للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.

وذكر السيد أن برنامج "اكتفاء" يهدف لرفع المحتوى المحلي في مشاريع أرامكو لأعلى مستوى ممكن.

وتابع: "برنامج اكتفاء ساهم في رفع المحتوى المحلي في مشاريع أرامكو من 35% إلى 60%".

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