الشارقة تسعى لجمع نحو 750 مليون دولار من أول إصدار صكوك 2022

تعود إمارة الشارقة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى في 2022 لجمع ما يربو إلى 750 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 8 سنوات، بحسب ما أظهرته وثيقة وذكره مصدر مصرفي لـ"العربية.نت".

وأظهرت الوثيقة التي أطلعت عليها العربية.نت أن الإمارة الخليجية فوضت بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للطرح المزمع بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك البحرين وبنك الشارقة كمرتبين للإصدار المنتظر.

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وقال مصدر مصرفي إن الإمارة بدأت سلسلة من العروض الترويجية لمستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الطرح المنتظر منوها إلى أن حجم الإصدار سيتراوح ما بين 500-750 مليون دولار.

وتصنف موديز ديون الشارقة عند "-BBB" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأخر ظهور للشارقة في أسواق الدين العالمية كان في يوليو/ تموز من العام الماضي حينما جمعت الإمارة نحو 750 مليون دولار أيضا من طرح صكوك.

ولدى الشارقة ديون يستحق سدادها في 2022 تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، فيما تقدر إجمالي الديون القائمة عليها بنحو 14 مليار دولار ما يمثل نحو 40٪ للناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أظهرته وثيقة حكومية أطلعت عليها العربية.نت.

وتقدر إمارة الشارقة حجم مصروفات العام الجاري بنحو 6 مليارات دولار فيما ينتظر أن يبلغ حجم إيراداتها من مواردها المختلفة نحو 3.5 مليار دولار.