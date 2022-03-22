القويز: أتوقع إدراج شركات أجنبية في سوق الأسهم السعودية قريبا

توقع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن تشهد سوق الأسهم السعودية إدراجات لشركات أجنبية خلال العام الحالي.

وأكد القويز خلال النسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية، الذي تعقده مجموعة تداول السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الإنجازات التي تحققت في السوق المالية خلال الأعوام القليلة الماضية ستستمر.

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وتابع: "حجم الإنجازات كان كبيراً لدرجة أننا نستقبل من حين لآخر آراء تطالبنا بالتوقف قليلا لإعطاء السوق فترة لاستيعاب حجم هذه الإنجازات خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدها السوق من جهة القواعد والقوانين وتنويع المنتجات الاستثمارية".

وبين القويز أن مرحلة استيعاب هذه المتغيرات تعتبر عادية وهو يسمح ببناء القدرات وتعيين الموظفين وتدريبهم ونحن على وعي بذلك.

وأكد أن التقدم والتطور يجب أن يستمر، مشيرا إلى أن أبرز النقاط التي نركز عليها في العامين الحالي والمقبل، تتخلص إلى خمسة نقاط (الأسهم، الدين، إدارة الأصول، التمويل المستدام ويندرج تحتها التمويل الإسلامي لعلاقتهما الوطيدة ببعضهما، وأخيرا البنية التحتية لسوق رأس المال وينطوي أسفلها المنتجات الاستثمارية المتنوعة كالمشتقات وغيرها).

وتابع: "في قطاع الأسهم سنشهد استمرار الزخم فيما يخص الإدراجات الجديدة وذلك يأتي بعد 22 إدراجا جديدا العام الماضي".

وتوقع أن يكون الرقم أكبر كثيرا من ذلك هذا العام بناء على لائحة الشركات التي أبدت اهتمامها بذلك، وهذا يعني وجوب وجود استثمارات كبيرة في عدة قطاعات، ابتداء من خبراء الإدراجات والاكتتابات والتقييم ليتم إتاحة خدمات تلبي هذا الكم الهائل من الطلبات.

وكشف القويز أن ذلك يتطلب قواعد جديدة، مضيفا: "نتوقع في القريب العاجل أن نستقبل إدراجات لشركات أجنبية هنا في سوق تداول".

وقال القويز: "أنا على علم بأن عددا من الخبراء يعملون على ملفات لإدراجات أجنبية في السوق السعودية".