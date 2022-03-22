"تداول" للعربية: إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في الربع الثاني

توقع المدير التنفيذي لـ"تداول" السعودية، محمد الرميح، تنفيذ 18 إدراجا لأسهم شركات جديدة في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرميح في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن السوق شهدت الإدراج رقم 16 اليوم، وهو إدراج شركة النهدي الطبية، مقارنة بعدد 21 إدراجا لكامل العام 2021.

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وأضاف الرميح أن عدد طلبات الإدراج تجاوز 70 طلباً حتى الآن، وهو عدد قياسي ومن المتوقع تجاوز عدد إدراجات العام الماضي، ويمكن بذلك تجاوز مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي بإدراج 24 شركة في 2022.

وأوضح أن هدف السوق المالية دائما أن تكون السيولة مناسبة لأي مستثمر يرغب في الدخول أو التخارج، ويأتي ذلك من خلال عدد الشركات والمنتجات المتوافرة، واليوم السيولة في مستويات صحية وارتفعت عن العام الماضي مع زيادة شهية المستثمرين للاكتتابات.

وقال محمد الرميح إن تطوير السوق يستهدف إطلاق منتجات جديدة منها العقود المستقبلية للأسهم المفردة، وأضاف: "سنبدأ بعدد 10 أسهم خلال الربع الثاني من 2022، وسنعلن عنها قبل الإطلاق للتعريف بمعايير تحديد هذه الأسهم".

وكانت مجموعة تداول السعودية القابضة، أعلنت عن نيتها إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة من خلال شركاتها التابعة والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها، من خلال توفير بيئة تداول أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق، إضافة إلى تمكين المشاركين في السوق من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.