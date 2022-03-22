النهدي الطبية للعربية: الإمارات أولى محطات توسع الشركة خارجيا

قال ياسر جوهرجي الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية إن شركته تعتزم دخول السوق الإماراتية كأولى محطات توسعها خارج المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن هذا التوسع سيتيح للشركة خدمة نحو 7 ملايين شخص، مشيرا إلى أن الشركة لديها خدمات متكاملة تسعى إلى تحقيق من خلالها نجاحا في الإمارات مماثلا لما حققته في السعودية.

مادة اعلانية

وأوضح أن الحصة السوقية للشركة حاليا يبلغ 10% من حيث عدد الصيدليات في المملكة، في حين أن الحصة السوقية من حيث حجم المبيعات يبلغ 31%.