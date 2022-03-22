سوق السعودية
النهدي الطبية للعربية: الإمارات أولى محطات توسع الشركة خارجيا
حصتها السوقية من إجمالي المبيعات في السعودية تبلغ 31%
قال ياسر جوهرجي الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية إن شركته تعتزم دخول السوق الإماراتية كأولى محطات توسعها خارج المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن هذا التوسع سيتيح للشركة خدمة نحو 7 ملايين شخص، مشيرا إلى أن الشركة لديها خدمات متكاملة تسعى إلى تحقيق من خلالها نجاحا في الإمارات مماثلا لما حققته في السعودية.
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وأوضح أن الحصة السوقية للشركة حاليا يبلغ 10% من حيث عدد الصيدليات في المملكة، في حين أن الحصة السوقية من حيث حجم المبيعات يبلغ 31%.
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