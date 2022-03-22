إيلون ماسك يكشف موعد أول رحلة مدارية.. ستمهد للسفر عبر الفضاء

قدم الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك يوم الاثنين تحديثاً للجدول الزمني لإطلاق صاروخ ستارشيب المداري الأول من الجيل التالي للشركة.

SpaceX default plan was ~65% of global launch mass to orbit this year. Incremental demand might take that to ~70%, so not a major change. Those numbers don’t count Starship.



Rough math is ~16 tons * 50 launches = 800 tons. Rest of world is <400 tons (mostly China). — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022

وقال ماسك في تغريدة: "سيكون لدينا 39 محركاً صالحاً للطيران بحلول الشهر المقبل، ثم شهر آخر للاندماج، لذا نأمل أن يتم اختبار الرحلة المدارية بحلول مايو".

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وتعد مركبة ستارشيب الفضائية، صاروخا قابل لإعادة الاستخدام يبلغ ارتفاعه 400 قدم تقريباً والذي طورته شركة سبيس إكس، بهدف إنشاء مركبة يمكنها نقل البضائع ومجموعات الأشخاص إلى خارج كوكب الأرض. ويتم تشغيل الصاروخ ومعززه الثقيل الفائق بواسطة سلسلة محركات رابتور الخاصة بشركة سبيس إكس.

وفي فبراير، قدم ماسك عرضاً تقديمياً عن Starship في منشأة Starbase التابعة للشركة في تكساس، وحدد مسار عمليات التطوير والعقبات أمام اختبار الصاروخ.

وأكملت شركة سبيس إكس العديد من اختبارات الطيران على ارتفاعات عالية باستخدام نماذج المركبة الفضائية، لكن خطوتها الرئيسية التالية هي الوصول إلى الفضاء السحيق. وبينما كان من المتوقع بلوغ هذا الإنجاز العام الماضي، فقد تأخر تقدم التطوير، كما أن اختبار الطيران المداري ينتظر الموافقة التنظيمية.

ويحتاج صاروخ شركة سبيس إكس إلى ترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية. إذ قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية لشبكة "CNBC"، إن يوم 28 مارس لا يزال هو التاريخ المستهدف لاستكمال التقييم البيئي الرئيسي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".