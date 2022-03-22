تسلا تجفف احتياطيات المياه في مدينة كاملة بسبب هذا المصنع!

من المقرر أن يفتتح إيلون ماسك، رسمياً أول منشأة تصنيع لـ تسلا في أوروبا اليوم الثلاثاء، حيث تتطلع الشركة إلى تخفيف الضغط عن مصانعها الأخرى في الولايات المتحدة والصين.

ويقع المصنع العملاق المسمى بـ Giga Berlin في مدينة براندنبورغ، الألمانية، على مسافة قريبة من العاصمة برلين.

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ويبلغ حجم الإنتاج المقدّر لمصنع تسلا الجديد بما يصل إلى 500000 سيارة سنوياً، في المرحلة الأولى، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما تواجه تسلا مشكلة في تلبية الطلب المتزايد على سيارتها، إذ تعاني من تأخيرات طويلة في تلبية طراز Ys وبعض الطلبات من طراز 3s في أجزاء مختلفة من العالم.

وفي الأسبوع الماضي، اضطرت تسلا إلى إيقاف الإنتاج مؤقتاً لمدة يومين في مصنعها في شنغهاي بسبب ظهور حالات كورونا في الصين، والذي يصنع طرازي 3 وY، كما أنه المصنع المسؤول عن توريد سيارات تسلا إلى عملائها الأوروبيين.

ولا يزال الطلب على المركبات الكهربائية مرتفعاً جداً في أوروبا، والآن يمكن لشركة تسلا الاعتماد على بعض الإنتاج في القارة، وليس فقط لشحنها من الصين.

ومنحت السلطات الألمانية شركة تسلا موافقة مشروطة لبدء الإنتاج في 4 مارس.

مشكلة المياه

وفيما ستفتتح الشركة مصنعها اليوم، إلا أنها ما زالت تواجه مشكلة للحصول على الترخيص النهائي، حيث قال محللو قطاع السيارات في دويتشه بانك في مذكرة بحثية يوم الاثنين: "لا تزال تسلا تحتاج إلى تقديم دليل على الاستخدام المناسب للمياه والتحكم في تلوث الهواء من أجل زيادة الحجم، بسبب المشكلات التي أثارها حماة البيئة في المدينة".

وذكرت المذكرة أن "المصادر أشارت إلى أن الشركة قد تستنفد بالكامل احتياطي المياه في المنطقة مع بناء المرحلة الأولى من المصنع، وستحتاج إلى تصاريح استخراج إضافية لتوسيع طاقتها في المستقبل".