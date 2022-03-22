فايزر تقرر توزيع ملايين الجرعات بسعر التكلفة لعلاجها ضد كورونا

قالت شركة فايزر اليوم الثلاثاء، إنها ستوفر ما يصل إلى 4 ملايين جرعة من علاجها عبر الفم لفيروس كورونا لعشرات الدول الفقيرة بموجب اتفاق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

وتتوقع شركة فايزر أن تبدأ في إمداد اليونيسف بالحبوب المضادة لفيروس كورونا "باكسلوفيد"، اعتباراً من الشهر المقبل، وحتى نهاية العام، وفقاً لبيان الشركة.

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وستحصل الدول ذات الدخل المنخفض على العلاج بسعر التكلفة، بينما ستدفع الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى هامشا على السعر بموجب نظام التسعير المتدرج، وفقاً لشركة فايزر.

وقامت شركة فايزر بترخيص باكسلوفيد من خلال مجموعة براءات اختراع الأدوية، وهي منظمة للصحة العامة تدعمها الأمم المتحدة، والتي ستسمح للشركات الأخرى بإنتاج نسخة عامة منخفضة التكلفة من علاج كوفيد لتعزيز الإمداد في الدول ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، وقعت 35 شركة في 12 دولة عبر أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا اتفاقيات إما لإنتاج المكونات الخام أو الدواء النهائي، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر أن تزود الاتفاقية مع اليونيسف باكسلوفيد إلى 95 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تستهدفها اتفاقية الترخيص.