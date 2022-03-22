اقتصاد السعودية
فيزا للعربية: نعمل مع المركزي السعودي على تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية
مدير فيزا: هناك فرص كبيرة عند تجار التجزئة بالمملكة
أكد مدير عام شركة فيزا في السعودية علي بيلون، على وجود فرص كبيرة لدى قطاع التجزئة بالسعودية، خاصة مع ازدياد قبول المدفوعات الإلكترونية عبر وسائل متعددة خاصة الجوال بجانب التوسع في التجارة الإلكترونية في المملكة.
وأضاف بيلون على هامش قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقدة في الرياض، أن قطاع التجزئة في السعودية نما من 500 ألف جهاز إلى أكثر من مليون جهاز في الـ3 سنوات الأخيرة.
مادة اعلانية
وأوضح بيلون أن المدفوعات عن طريق الهاتف نمت أيضا، وأصبح هناك إقبال واسع على التجارة الإلكترونية واتجه التجار إلى إنشاء منصات لبيع منتجاتهم.
وتابع بيلون: "نعمل مع البنك المركزي السعودي والمدفوعات الإلكترونية لزيادة حجم القطاع".
اقرأ أيضاً
-
المركزي السعودي: المدفوعات الإلكترونية للأفراد تتجاوز المستهدفارتفعت إلى 57% اقتصاد
-
القويز: أتوقع إدراج شركات أجنبية في سوق الأسهم السعودية قريبارئيس هيئة السوق السعودية: سنستوعب حجم الإنجازات في السوق والتطور سيستمر قصص اقتصادية
-
قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%اعتبارا من أول مايو اقتصاد
مادة إعلانية