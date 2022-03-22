محلل للعربية: هكذا استفادت البورصة المصرية من انخفاض العملة

قال رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد، إن التعويم أو تخفيض العملة أو إطلاق الحرية لمرونة السوق ليتحرك، كلها عوامل تفيد سوق المال بشكل كبير، مشيرا إلى أن تلك العوامل كانت مرتقبة.

وأضاف مراد في مقابلة مع "العربية"، أنه كان لذلك أثر إيجابي، حيث إن الأسهم أصبحت أرخص وأكثر جاذبية، موضحا في الوقت نفسه أن القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بإمكانها الحصول على العملة الصعبة لممارسة أعمالها، كما أصبحت الفرص التصديرية لتلك القطاعات أعلى.

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ولفت إلى أن تخفيض العملة نتيجة لقرار إداري أو السوق، دائما ما يكون له جاذبية على السوق، مبينا أن ذلك لم ينعكس على أسعار التداول فقط، وإنما رأينا السوق يتخطى المليار جنيه خلال التعاملات المبكرة.

كما لفت مراد إلى تأثر السوق إيجابا بصفقات الاستحواذ، في إشارة إلى اعتزام "القابضة ADQ" الاستحواذ على 18% من البنك التجاري الدولي المصري.

وذكر أنه في صفقات البنوك التي تتعدى 5% يجب أخذ موافقة البنك المركزي.