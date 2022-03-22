مشكلة في السيارات الكهربائية تعقّد قرار شرائها.. هل فكرت في هذا من قبل؟

مع ارتفاع أسعار النفط واضطراب الإمدادات العالمية، بات الكثيرون يفكرون في اقتناء سيارة كهربائية، والتي توفر علاجا لأزمة الوقود التقليدي، من حيث التكلفة وتوافر الكهرباء بأسعار أقل لنفس المدى.

المشكلة المستقبلية التي ستظهر بشكل جدي في السيارات الكهربائية، هي عمر البطارية، والتي تمثل جزءا هاما ورئيسيا في تكلفة السيارات.

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ووفقاً لبيانات جمعتها "العربية.نت"، انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم أيون، المستخدمة بشكل أساسي في السيارات الكهربائية، من 1200 دولار لكل كيلو وات ساعة، إلى 132 دولار لكل كيلو وات / ساعة بنهاية العام الماضي، وهو انخفاض كبير إلا أنه قد لا يستمر بسبب مشاكل الإمداد العالمي، وسيطرة روسيا على بعض الموارد الطبيعية التي تدخل في تصنيع تلك البطاريات وارتفاع أسعار هذه المواد مثل النيكل والبلاديوم والمنغنيز.

وفي حال بطارية سيارة كهربائية بقدرة 50 كيلو وات / ساعة، فإن سعرها سيصل إلى 6000 دولار تقريباً، وهو ما يمثل نحو 20% من السعر النهائي لسيارة تسلا الكهربائية طراز 3، ومع ارتفاع الأسعار أكثر فإن حصتها من التكلفة تكون أكبر وبالتالي فإن استبدال هذه البطاريات يمثل عائقاً كبيراً ولاعباً أساسياً في عملية التسعير.

وقبل أسابيع أطلقت شركة تويوتا – أكبر صانع سيارات في العالم – سيارة bZ4X الكهربائية، والتي تعد واحدة بين 30 طرازاً تخطط الشركة اليابانية لإطلاقها ضمن منصتها الكهربائية الجديدة.

ووفقاً للمسؤول عن تطوير السيارة الكهربائية الجديدة، دايسوكي إيدو، فإن ما يميز bZ4X، هو معدل الاحتفاظ بالسعة الخاصة ببطارية السيارة الكهربائية، إذ أن البطاريات في العادة تفقد جزئياً قدراتها على تخزين الطاقة مع تكرار عمليات الشحن والتفريغ للبطارية، وكلما احتفظت بقدرتها على تخزين الطاقة لعدد مرات أطول كلما تأخرت عملية استبدال البطارية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح إيدو، أن تويوتا ليست متأخرة كما تبدو في قطاع السيارات الكهربائية، إذ أنها كانت تعمل طوال عشرين عاماً ماضية على أنظمة ومواد إدارة درجة الحرارة، ما مكنت شركة Toyota من استهداف معدل الاحتفاظ بالسعة بنسبة 90% لبطارية bZ4X بعد 10 سنوات من الاستخدام.

وتعتبر سيارة bZ4X كروس أوفر أول سيارة كهربائية عالمية كبيرة الحجم تنتجها تويوتا.

وقالت تويوتا إن النموذج الجديد والمقرر إطلاقه عالمياً قبل نهاية العام الجاري، سيقدم حوالي 250 ميلاً من المدى لكل شحنة في الولايات المتحدة، وهذا أقل من طراز Y كروس من تسلا، والذي يقدم ما يقدر بنحو 318 ميلاً من النطاق، على الرغم من أن طراز bZ4X سيباع أيضاً بسعر أقل بكثير.

وتأتي بعض الطرازات مزودة بألواح شمسية على الأسطح تساعد في شحن السيارة عندما تكون متوقفة بالخارج.