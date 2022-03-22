هدوء بسوق الصرف في مصر والدولار أعلى من 18 جنيهاً

بعد ساعات من الارتباك، عاد الهدوء إلى سوق الصرف المصري، وجرى تداول الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي أعلى من مستوى 18 جنيهاً في غالبية البنوك وعلى رأسها البنك المركزي.

ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الأهلي الكويتي، والأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، 18.2 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

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وفي 19 بنكاً بينها التجاري الدولي وقناة السويس والمشرق و"إتش إس بي سي"، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.15 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والأهلي اليوناني، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

فيما أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري سجل في التعاملات 18.45-18.55 جنيه للدولار الأميركي صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا من حوالي 18.27 في وقت متأخر من أمس الاثنين، نقلاً عن رويترز.

وفي مؤتمر صحافي، أمس، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر سيطرت على مستويات التضخم في الـ7 سنوات الماضية، ولم يتم رفع أسعار الفائدة في مصر منذ عام 2017، موضحا أن التضخم في مصر أصبح مستوردا من الخارج والمنتجات في الخارج أسعارها ارتفعت، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن لديه شهادة ادخار.

وأكد أن مصر أصبحت جزءا من السوق الدولي، وأصبح لابد من اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية للحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبي من المصريين المقيمين بالخارج، موضحا أن الاستقرار النقدي مهم للغاية وأن سياسة الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا كانت محل إشادة دولية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في 2016 حمت الاقتصاد المصري لمدة 5 سنوات ووفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي وأسواق رأس مال دولية وتحويلات المصريين في الخارج التي تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار.

في سوق الذهب، واصلت الأسعار ارتفاعها تزامناً مع صعود سعر صرف الدولار، حيث يجري تداول الغرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق المصري عند مستوى 1025 جنيها للغرام، كما يباع عيار 18 بنحو 878 جنيها للغرام، وسجل عيار 24 نحو 1171 جنيها للغرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8200 جنيه.