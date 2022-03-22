هكذا تنظر الأسواق إلى تصريحات رئيس الفيدرالي حول رفع الفائدة 50 نقطة

قال العضو المنتدب في شركة بيم كابيتال، مهند الأعمى، إن احتمالية رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل "أمر وارد".

وذكر الأعمى في مقابلة مع العربية" أن الأسواق تعتقد أن نظرة الفيدرالي للتضخم لم تتغير بشكل كبير.

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وأشار الأعمى إلى أن الأسواق ارتفعت بجلسة اليوم، لأن احتمال رفع الفائدة بواقع 50 نقطة لا يزال "احتمالا ضئيلا".

ويرى أن التوجه العام للأسواق على صعيد العام 2022 ككل هو الاتجاه إلى الهبوط.

وتابع: "على مدى الأسابيع القادمة ربما نرى مزيدا من الارتفاع في أسواق الأسهم إلى أن تأتي بيانات جديدة تعزز من نظرة أن التضخم قوي وسريع ويجب معالجته بطريقة أفضل من قبل الاحتياطي الفيدرالي أو بطريقة أكثر تشددا".

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي يجب عليه أن يتحرك "على وجه السرعة" لخفض التضخم المرتفع، مضيفا أنه قد يستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة إذا كان ذلك ضروريا.

وأضاف باول "سوق العمل قوية جدا والتضخم مرتفع جدا.. هناك حاجة واضحة للتحرك على وجه السرعة لإعادة موقف السياسة النقدية إلى مستويات أكثر حيادا ثم التحرك إلى مستويات أكثر تقييدا إذا كان ذلك هو المطلوب لاستعادة استقرار الأسعار".

وتابع باول أنه على وجه الخصوص، "إذا توصلنا إلى أن من المناسب التحرك بقوة أكبر برفع سعر فائدة الأموال الاتحادية بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع أو اجتماعات، فسنفعل ذلك"، وفق رويترز.

وكرر باول أيضا القول بأن تخفيضات مجلس الاحتياطي لميزانيته العمومية الضخمة قد تبدأ بحلول مايو/أيار.