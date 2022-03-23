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أبل تستعيد خدماتها بعد يومين من الانقطاع

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أبل (آيستوك)
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أبل

أبل تستعيد خدماتها بعد يومين من الانقطاع

اضطراب نادر لشركة التكنولوجيا العملاقة

دبي - العربية.نت

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استعادت شركة أبل خدمات أبل للموسيقى، وApp Store، وبودكاست، بعد انقطاعات للخدمة على مدار يومين متتاليين، وهو اضطراب نادر لشركة التكنولوجيا العملاقة.

يأتي ذلك، بعد أن أشارت تقارير على حساب Downdetector على تويتر، جنباً إلى جنب مع المراجعات التي أجرتها بلومبرغ، إلى أن المشكلات بدأت في حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت نيويورك يوم الاثنين الماضي.

وذكر موقع الشركة على الإنترنت أن متجر التطبيقات والموسيقى والكتب والطقس واللياقة البدنية والبودكاست وغيرها من الخدمات تواجه جميعها اضطرابات، وفي غضون ساعتين تقريباً من البيان، أبلغت شركة أبل عن حل المشكلات.

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ويوم الاثنين، تم إيقاف العديد من خدمات أبل عبر الإنترنت لساعات. كما انقطعت الشبكات الداخلية للشركات وأعمال التجزئة للشركة المصنعة لهواتف آيفون لفترة وجيزة في ذلك اليوم، مما أدى إلى الحد من مبيعات المنتجات وإعاقة العمل المكتبي.

بدورها، أخبرت شركة أبل الموظفين أن الانقطاع نابع من مشاكل في نظام "Domain name system" أو DNS.

وتحدث حالات فشل DNS عندما يفشل الخادم في الاتصال بعنوان بروتوكول الإنترنت، وغالباً ما يكون سببها خطأ بشري.

وتراجعت أسهم شركة أبل بشكل طفيف بعد ساعات العمل يوم الثلاثاء، حيث تم تداول السهم عند 168.80 دولار.

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