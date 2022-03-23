الأهلي كابيتال: 8 مليارات ريال قيمة محتملة لاستحواذ "اتصالات" على حصة في "موبايلي

قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال إياد غلام، إن السعر المستهدف لسهم شركة "موبايلي" يبلغ 42 ريالا وفق تقرير حديث أصدرته "الأهلي كابيتال".

وأضاف غلام في مقابلة مع "العربية"، أن التقرير تطرق إلى الصفقة المحتملة بزيادة حصة مجموعة اتصالات الإماراتية في "موبايلي" السعودية، مؤكدا أن هذه الصفقة ستكون من أهم محركات السهم في الفترة المقبلة.

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وأشار إلى أن حجم الصفقة يقدر بنحو 22% من أسهم "موبايلي" بقيمة 8 مليارات ريال.

وبين غلام أن الاستراتيجية التي تنفذها مجموعة اتصالات تتمثل في البحث عن الفرص في مختلف الأسواق التي تعمل بها، وزيادة حصتها في هذه الأسواق.

وقال غلام إن الكثير من الشركات المدرجة في السوق السعودية تتجه نحو الاقتصاد الرقمي، مما يخلق فرصا كبيرة في السوق.

وتابع: "مجموعة اتصالات تحاول أن يكون لها دور أكبر للاستفادة من الفرص الموجودة مع الاستحواذ على حصة مسيطرة في موبايلي".

ولفت إلى أن سهم موبايلي شهد طلباً كبيرا بعد الإعلان صفقة الاستحواذ، ولكن إتمام الصفقة يتطلب موافقات كثيرة بما يستغرق بعض الوقت.