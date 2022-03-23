محمد العريان يحذر من خطأ وشيك للفيدرالي.. وينصح ببيع هذه الأسهم!

قال كبير الاقتصاديين في شركة أليانز، محمد العريان إن صعود السوق الحالي يمثل فرصة للمتداولين للتخلص من التعرض للاستثمارات ذات المخاطر العالية.

وأضاف العريان: "بالنظر إلى ارتفاعات السوق بشكل جيد الأسبوع الماضي، أميل إلى استخدام الارتفاع للتخفيف من المخاطر لأنني أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لوقوع خطأ في السياسة النقدية، ولا يمكننا تجاهل ما يحدث"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأكد أن الصراع الجيوسياسي، والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والتضخم، كلها تتحد لخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين، على الرغم من أن احتمال ارتكاب بنك الاحتياطي الفيدرالي لخطأ هو أكثر الأمور التي تثير القلق.

ونتيجة لذلك، فإن المشهد الحالي سوف يفضل جامعي الأسهم، وفقاً لمستشار أليانز ورئيس كلية كوينز.

وحقق السوق الأميركي الأسبوع الماضي، أفضل سلسلة ارتفاعات له لمدة 5 جلسات متتالية منذ نوفمبر 2020، مع صعود S&P 500 بنسبة 6.2% وإضافة ناسداك 8.4% إلى قيمته على مدار الأسبوع. لكن بعض المحللين يتفقون مع العريان في أن طريق الصعود ستكون وعرة.

ومع ذلك، ينصح آخرون المستثمرين بالقيام بالعكس، إذ قال بنك جيه بي مورغان الأسبوع الماضي إن الانهيار في "أسهم الفقاعة" التي تفضلها كاثي وود قد انتهى، وحان الوقت الآن لشرائها.

وأضاف البنك الاستثماري أن العديد من الأسهم انخفضت بنسبة 80% أو أكثر وتجاوزت الاتجاه الهبوطي، وقد حان الوقت للبدء في إضافة أسهم المخاطر.

وفي غضون ذلك، قال المستثمر الأسطوري مارك موبيوس إن المستثمرين يجب أن يلتزموا بالأسهم للحماية من التضخم في الوقت الذي يرفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال العريان إن النهج العام سيكون البيع بقوة وسط الانتعاش الأخير.

ونصح العريان المستثمرين قائلاً: "بشكل عام، إذا كان لديك تعرض كبير جداً للأصول الخطرة، فقد منحك السوق فرصة للتخفيف قليلاً الآن".