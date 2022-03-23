أمريكانا تدرس طرح حصة للاكتتاب العام في السعودية أو الإمارات

تجري مجموعة أميركانا Americana المشغلة لعدد من سلاسل المطاعم في الشرق الأوسط مثل دجاج كنتاكي KFC وبيتزاهت وباسكن روبنز، وكوستا Costa Coffee، محادثات أولية لإمكانية طرح حصة فيها للاكتتاب العام بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وطرح المجموعة التابعة لشركة أديبتيو Adeptio المملوكة مناصفة بين رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد يجمع مليار دولار بحسب المصادر، والإدراج سيكون إما في السعودية أو الإمارات وقد يكون إدراجا مزدوجا.

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وكان آخر تقييم لأميركانا عند 3.5 مليار دولار عندما تم الاستحواذ عليها وشطبها من سوق الكويت في عام 2017.

وأضافت مصادر بلومبرغ أن المحادثات جارية لكن لم يتم تعيين مستشارين بعد ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت عملية الاكتتاب ستمضي قدما أم لا.

وتسعى سوق الأسهم السعودية إلى تشجيع الشركات على الإدراج المزدوجة، وبينما لم تفعل أي منها حتى الآن، تدرس أكبر شركة اتصالات في البحرين هذه الخطوة.

وقالت "بلومبرغ" إن صندوق الاستثمارات العامة لم يعلق، ولم يتسن الحصول على تعليق من أمريكانا على الفور.

وإذا قررت أمريكانا المضي قدمًا في الإدراج، فسوف يأتي ذلك وسط ازدهار للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط. تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في زعزعة أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، لكن بورصات الخليج لم تتضرر إلى حد كبير.

أظهرت بيانات جمعتها بلومبرغ أن المملكة العربية السعودية - أكبر سوق للطروحات الأولية في الخليج - شهدت 11 إدراجًا هذا العام.