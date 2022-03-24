أباطرة الأعمال الروس يضيفون 8.3 مليار دولار لثرواتهم مع استئناف تداول الأسهم

رغم كل الصعاب وعلى الرغم من العقوبات، استعاد كبار رجال الأعمال الروس بعض ثرواتهم.

فبعد ما يقرب من شهر من تعليق التداولات، ارتفعت الأسهم في موسكو، حيث ارتفع مؤشر MOEX Russia القياسي بنسبة تصل إلى 5%. بينما استأنف 33 سهماً فقط التداول، أضاف المليارديرات الروس المالكين لحصص في هذه الشركات 8.3 مليار دولار إلى ثرواتهم مجتمعة، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وتم فرض عقوبات على عشرات المليارديرات الروس من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد أن بدأ الكرملين حربه ضد أوكرانيا. إذ استولت بعض الدول على ممتلكاتهم في تلك الولايات القضائية، واندفع البعض الآخر لنقل ملكية حصصهم بينما كان لا يزال بإمكانهم ذلك.

وزاد كل من فلاديمير بوتانين وليونيد ميخلسون وجينادي تيمشينكو ثرواتهم بأكثر من مليار دولار يوم الخميس.

وعوضت المكاسب التي تحققت يوم الخميس جزئياً انخفاضاً بنسبة 33% في 24 فبراير، وهو اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.

وقبل توقف التداول، بلغت ثروة 23 مليارديرا روسيا ضمن قائمة بلومبرغ للمليارديرات أكثر من 316 مليار دولار، بانخفاض 58 مليار دولار لهذا العام.