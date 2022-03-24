رئيس الفيدرالي الأميركي يحدد 4 صفات للدولار الرقمي

حدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، 4 صفات يجب أن يتمتع بها الدولار الرقمي في الولايات المتحدة، إلا أنه نفى أن تكون تلك التوضيحات، بمثابة دلالة على وجود قرار نهائي بشأن الدولار الرقمي.

وقال باول إن العملة الرقمية للبنك المركزي ستحتاج إلى ضمان خصوصية المستخدم، كما يجب أن تكون "قابلة للتحقق من الهوية"، على غرار الطريقة التي يتم بها تحديد الحسابات المصرفية الأميركية لمنع غسيل الأموال؛ بالإضافة إلى ضرورة وجود وسيط، أو تبني من قبل النظام المصرفي الحالي؛ وأخيراً أن تكون بمثابة وسيلة دفع مقبولة على نطاق واسع لدى العديد من الأفراد والمؤسسات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وأدلى باول بهذه التصريحات يوم الأربعاء خلال جلسة افتراضية في قمة الابتكار لبنك التسويات الدولية.

كما حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن الأصول المشفرة "تم استخدامها لتسهيل النشاط غير المشروع"، ويجب منع ذلك، وأشار إلى تخوف البعض من هذه الأصول، خاصة على ناحية الاستقرار المالي.

ويجري محافظو البنوك المركزية الأميركية أبحاثاً وتجارب على العملات الرقمية على الرغم من أن باول لم يوصِ بالدولار الرقمي، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستحتاج إلى مزيد من المدخلات من المشرعين وأصحاب المصلحة الأميركيين.

ويعمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حاليا على جمع الآراء لإصدار ما يعرف بـ "الورقة البيضاء" حول الموضوع الذي نشروه في يناير، والذي ناقش مخاطر وفوائد العملة الرقمية للبنك المركزي دون المصادقة على أي عملة رقمية.

وتعرف "الورقة البيضاء"، أو white paper، بأنها نموذج عمل ترويجي يسوق الأسباب المنطقية بهدف تقديم أداة مالية أو منتج معين، يتسم بالتعقيد، ويكون بمثابة مرجعية لفهم الطبيعة الخاصة لهذا المنتج، ودائماً ما يتم طرحه قبل إصدار أي عملة مشفرة لفهم طبيعتها وطريقة عملها، وآلية تقييمها، وسبل الحصول عليها، أو صكها.