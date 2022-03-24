هيئة الربط الخليجي للعربية: 570 مليون دولار حجم مشاريع الربط الكهربائي بين دول الخليج

وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل لتوفير قرض بـ35 مليون دينار (115.23 مليون دولار) لمشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق.

وأوضح أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، في مقابلة مع "العربية"، أن هذا المشروع الذي يقوم على توسعة الربط مع دولة الكويت، جزء من مشاريع تقوم بها الهيئة حاليا لتوسعة الربط الكهربائي في ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي ضمن 3 مشاريع كبرى.

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وأشار إلى أن إجمالي حجم المشاريع يبلغ حوالي 570 مليون دولار، وهذا التمويل سيغطي تكلفة الجزء الخاص بالربط مع دولة الكويت، حيث إن المشروع استراتيجي ويهدف إلى دعم واستقرار نظام الكهرباء في الكويت ودول مجلس التعاون.

وقال: "هذه أول سلسلة من مشاريع التوسعة، وهناك مشاريع أخرى تتم دراستها حاليا ونتوقع طرح المشاريع خلال السنتين القادمتين".

وأضاف: "حاليا نحن في مرحلة التوسع بين دول مجلس التعاون، وهناك أيضا توسع خارج دول المجلس"، مشيراً إلى أن المشاريع تمكن من توفير إمدادات أكبر للطاقة والدخول في اتفاقيات تبادل الطاقة والانفتاح على الأسواق الإقليمية بالربط مع المنظومات الأخرى.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي إلى أن السعودية من أكبر المساهمين في المشروع، وسيتيح الربط مع محطة الفاضلي تبادلا أكبر مع الكويت وفرصا لتجارة الطاقة في الأيام القادمة.

من جانبه، قال مروان عبدالله الغانم، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في حديث لـ"العربية"، إن قرض الصندوق يعتبر الأول الذي يتم تقديمه لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج.

وأشار إلى أن المشروع مثل المشاريع السابقة التي مولها الصندوق على مدى 60 سنة الماضية، مضيفاً أن الهيئة ستسدد الأقساط من مبيعات الكهرباء، وأن هناك فترة سماح تمتد على فترة تنفيذ المشروع تضاف إليها سنة أو سنتان، ومن ثم يتم سداد القرض من قبل الهيئة.