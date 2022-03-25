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"كونتكت المالية" للعربية: نعمل على 3 إصدارات للصكوك بقيمة 6 مليارات جنيه

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عقارات مصر

"كونتكت المالية" للعربية: نعمل على 3 إصدارات للصكوك بقيمة 6 مليارات جنيه

أكدت أن الصكوك حل للقطاع العقاري لإيجاد التمويل

دبي - العربية.نت

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قال رئيس القطاع المالي بشركة كونتكت المالية القابضة، أيمن الصاوي، إن الصكوك تؤمن حلاً للقطاع العقاري لإيجاد التمويل، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين مشكلتهم التمويل لتسريع وتيرة البناء في المشاريع.

وأضاف الصاوي في حديث مع "العربية"، أن مدة إصدار صكوك شركة "بالم هيلز" الأول، لأجل 10 سنوات، لافتا إلى أنه تمت تغطية الإصدار من المؤسسات المالية والبنوك.

وكشف عن أن "كونتكت المالية" تعمل على 3 إصدارات للصكوك بقيمة نحو 6 مليارات جنيه، في قطاعات عدة، منها العقاري.

"بالم هيلز للتعمير" تصدر صكوكاً بـ3.25 مليار جنيه أسواق اقتصاد مصر "بالم هيلز للتعمير" تصدر صكوكاً بـ3.25 مليار جنيه

وذكر الصاوي أن إصدار الصكوك حصل على موافقات شرعية من دول خليجية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، ياسين منصور، أعلن أن الشركة أصدرت صكوكا بالمشاركة للمرة الأولى، بقيمة 3.25 مليار جنيه.

وقال منصور إن الشركة تعتزم التوجه إلى عمليات إصدار أوراق مالية بقيمة ملياري جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن مديونية "بالم هيلز" حاليا تبلغ 400 مليون جنيه.

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